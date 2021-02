Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210215.1 Kiel: Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden bei Unfall

Kiel (ots)

Freitagabend kam es in der Rendsburger Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Ford Mustang die Kontrolle über seinen Wagen verlor und drei parkende Autos beschädigte. Er erlitt schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 21 Jahre alte Fahrer des Mustangs die Rendsburger Landstraße gegen 22:10 Uhr in Richtung Innenstadt befahren haben. Zeugen gaben an, dass der Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein soll. In Höhe der Einmündung Streitkamp soll er mehrere vor ihm fahrende Wagen überholt und dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen drei geparkte Wagen. Am Mustang sowie einem VW, einem Suzuki und einem Mercedes entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Der eingesetzte Rettungsdienst stufte die Verletzungen des Unfallverursachers als schwer ein, so dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln lagen nicht vor.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, die sich am Unfallort aufhielten. Da sich die beiden Gruppen durch die eingesetzten Polizeibeamten des 3. Reviers nicht trennen ließen, drohten diese den Einsatz von Pfefferspray an und setzten dieses letztlich ein. Dadurch gelang die Trennung der insgesamt fünf Personen. Verletzungen erlitt niemand. Die Polizisten schrieben eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Matthias Arends

