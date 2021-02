Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210210.2 Rantzau: Trunkenheit am Steuer - Pkw prallt gegen Baum

Rantzau (ots)

Dienstagabend, 09.02.2021, verursachte ein alkoholisierter Fahrer gegen 20 Uhr mit seinem Pkw auf der B430 in Höhe Rantzau einen Unfall und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Verletzten aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde in ein Kieler Krankenhaus gebracht. Eine Fahrerlaubnis besitzt der Mann derzeit nicht.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der 59-Jährige mit seinem Honda gegen 20 Uhr die B430 aus Lütjenburg kommend in Fahrtrichtung Plön. In einer Kurve, kurz vor Rantzau, kam er von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen einen Baum. Die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Rantzau, Dannau und Lütjenburg sperrten die Straße und befreiten den eingeklemmten Fahrer mit schwerem Gerät, ehe er verletzt in ein Kieler Krankenhaus kam.

Erste Hinweise vor Ort deuteten auf Alkoholkonsum, welcher sich mit einem freiwilligen Atemalkoholtest von 2,83 Promille bestätigte. Polizeibeamte des 1. Polizeireviers Kiel begleiteten die folglich angeordnete Maßnahme der Blutprobe des Mannes im Kieler Krankenhaus. Über eine Fahrerlaubnis verfügt der Mann derzeit nicht.

Die Fahrbahn war für knapp zwei Stunden gesperrt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen transportierte den zerstörten Honda von der Unfallstelle ab.

Der Verunfallte hat sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten. Über die Schwere der Verletzung liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Philip Hunecke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell