Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Zigarettenautomat aufgebrochen

Kevelaer-TwistedenKevelaer-Twisteden (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (9. November 2020) gingen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Kuhstraße an. Sie machten sich an dem Geldannahmefach zu schaffen und entwendeten eine noch unbekannte Menge Bargeld. Danach flüchteten sie unerkannt. Zeugenhinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs)

