Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

KleveKleve (ots)

Bereits ab Donnerstagmittag, 05.11.2020, oder in der Nacht zu Freitag, 06.11.2020, hat sich auf dem Parkplatz der Stadtbadstraße ein Verkehrsunfall mit Flucht ereignet. Die Nutzerin eines silbernen Skoda Fabia hat ein Firmenfahrzeug gegen 12.30 Uhr dort geparkt. Als sie am Freitag gegen 10.30 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie frische Unfallspuren am Kühlergrill fest, die offenbar beim Rückwärtsrangieren des Verursachers entstand sind. Die Polizei Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

