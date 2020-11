Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Gaststätte

Jogger sieht Täter flüchten

KevelaerKevelaer (ots)

Am Montagmorgen (9. November 2020) sah ein Zeuge bei seiner Joggingrunde gegen kurz vor 5 Uhr, wie sich in einem Imbiss an der Amsterdamer Straße das Licht einer Taschenlampe bewegte. Als er genauer hinschaute, erkannte der Jogger eine mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleideten Person, die sich hinter dem Tresen des Lokals duckte. Der Zeuge begab sich daraufhin zum Hintereingang des Imbisses und sah just in dem Moment den Unbekannten zu Fuß in Richtung eines Supermarktes flüchten. Der Täter sei von schmaler Statur und etwa 170cm groß gewesen. Offenbar hatte der Dieb zuvor die Hintertür des Lokals aufgehebelt und Bargeld aus der Kasse entwendet. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

