Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - Einbruch in Geschäft

Kerken-NieukerkKerken-Nieukerk (ots)

Mit einer Leiter überkletterten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen (9. November 2020) den Zaun um das Gelände eines Geschäftes an der Industriestraße. Anschließend zerschnitten sie die Plane eines Zeltes, in dem Waren untergestellt sind. Auch die Eingangstür zum Verkaufsraum hebelten die Unbekannten auf und sorgten im Gebäude für Unordnung. Angaben zur genauen Beute waren bislang nicht möglich. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (cs)

