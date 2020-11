Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Insassen mit Schutzengel

KevelaerKevelaer (ots)

Das hätte auch schlimmer ausgehen können! Ein 10 Monate altes Kleinkind wurde am Samstagnachmittag, 07.11.2020, lediglich vorsorglich in das Krankenhaus gebracht. Es befand sich in einer Babyschale auf dem Rücksitz eines VW-Polo, dessen Besitzerin, eine 18 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Rheinberg, gegen 15.45 Uhr auf der Kapellener Straße im Ortsteil Wetten aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, nachdem sie zunächst auf den Grünstreifen geraten war. Beim Gegenlenken kam der Wagen schließlich nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine begrünte Böschung im kam nach einigen Metern in einem Feld zu Stehen. Die Fahrerin sowie ihre 21-jährige Beifahrerin blieben ebenso unverletzt. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell