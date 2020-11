Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Beschädigter Ford gesucht

EmmerichEmmerich (ots)

Am Freitag (6. November 2020) gegen 17:30 Uhr beschädigte ein Autofahrer auf dem Hekerenfelder Weg einen am Straßenrand abgestellten PKW. Der 79-Jährige musste nach eigenen Angaben kurz hinter der Kreuzung zum Bremer Weg einer Katze auf der Straße ausweichen und touchierte den geparkten Wagen am linken Spiegel. Der Mann setzte seine Fahrt jedoch zunächst fort und meldete sich später bei der Polizei. Gesucht wird nun der Besitzer des beschädigten PKW. Es soll sich um einen älteren Ford, eventuell ein Mondeo, gehandelt haben. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

