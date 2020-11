Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Eigentümer überraschen Einbrecher

KleveKleve (ots)

Die Eigentümer eines Einfamilienhauses auf der van-Goyen-Straße im Ortsteil Materborn haben am zurückliegenden Freitag, 06.11.2020, bei ihrer Rückkehr nach Hause zwei jugendliche Einbrecher vertrieben. Diese waren in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr offenbar über das Schlafzimmerfenster in den Bungalow eingedrungen und hatten begonnen, das Haus nach Verwertbarem zu durchsuchen. Bei Tatentdeckung flüchteten die Verdächtigen durch das Fenster und rannten über die van-Goyen-Straße in Richtung der Straße In de Kamp, wo sie in einen schwarzen Kombi sprangen, der davon fuhr. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht Zeugen. (SI)

