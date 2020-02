Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ohne Führerschein und unter Drogen

Offenburg (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg wurde am Freitagvormittag einem Mercedes-Fahrer in der Straßburger Straße zum Verhängnis. Bereits in der Vogesenstraße wurden Beamte gegen 10:20 Uhr auf das Fahrzeug aufmerksam. Doch der 47-Jährige versuchte, sich den Ermittlern zu entziehen. Ein Entkommen war in der Straßburger Straße aufgrund des Verkehrs nicht mehr möglich. Der Fahrer war nach ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Erschwerend hinzu kommt, dass der Mercedes-Lenker mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen und Post von der Führerscheinstelle.

