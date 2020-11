Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Unter Drogeneinfluss Radfahrer angefahren

Geldern-KapellenGeldern-Kapellen (ots)

Am Sonntag (8. November 2020) gegen 15:40 Uhr wollte ein 18-Jähriger aus Geldern mit seinem Mercedes CLK aus dem Deckersweg nach rechts in den Bartelter Weg abbiegen. Dort stieß er mit einem 49-jährigen Radfahrer zusammen, der auf dem Bartelter Weg in Richtung Kiwitsweg unterwegs war. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, die Gabel seines Drahtesels brach entzwei. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Auffälligkeiten im Verhalten des 18-jährigen Autofahrers. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief an Ort und Stelle positiv, der junge Mann wurde daher zur Blutprobenentnahme auf die Wache gebracht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. (cs)

