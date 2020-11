POL-KLE: Geldern - Unfallflucht - Audi A3 gesucht

Kreispolizeibehörde Kleve

Die Polizei Geldern, Telefon 02831-1250, ist auf der Suche nach einem roten Audi A3 mit Klever Kennzeichen, dessen Fahrzeugführer im Verdacht steht, am Samstagnachmittag, 07.11.2020, auf der Vernumer Straße ein Unfallflucht begangen zu haben. Der Besitzer eines blauen VW-Passat hatte seinen Wagen in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Kettelerstraße abgestellt und war durch einen Nachbarn gegen 20.00 Uhr auf den beschädigten Außenspiegel aufmerksam gemacht worden. (SI)

