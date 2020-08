Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Hattingen (ots)

Am Freitag, gegen 13.50 Uhr, beabsichtigte ein 10 jähriger Hattinger die Fahrbahn der Straße An der Hunsebeck in Höhe der Bushaltestelle "Richard-Demel-Straße" zwischen zwei haltende Bussen zu überqueren. Gleichzeitig befuhr ein 23 jähriger Wuppertaler mit seinem Pkw BMW die Straße An der Hunsebeck in Fahrtrichtung Thingstraße. Der 10-Jährige trat plötzlich und für den Fahrzeugführer vorher nicht sichtbar auf die Fahrahn, so dass es zwischen dem Pkw und dem Kind zu einer leichten Kollision kam und der 10-jährige Junge auf die Fahrbahn stürzte. Er zog sich leichte Schürfwunden zu und wurde vor Ort in die Obhut einer Angehörigen übergeben. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

