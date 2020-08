Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Falscher Enkel mit Erfolg

Hattingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag schafften es Täter wieder mit übler List und viel Druck das Vertrauen einer Seniorin zu erschleichen. Als falscher Enkel meldete sich der Täter bei der 86-jährigen Seniorin und gab an, dass er einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe und nun dringend Geld benötige. Im Glauben, ihrem Enkel zu helfen bot die Seniorin ihre Hilfe an und kurze Zeit später holte ein "Freund" des Enkels das Geld an der Haustür ab. Als die Täter mit viel Geschick erfuhren, dass die 86-jährige über weitere Geldmittel verfügt, bat der Enkel auch um dieses Geld, was die Seniorin später ebenfalls übergab. Der Schaden beläuft sich auf einen 5-stelligen Betrag. Solche Täter arbeiten professionell und bauen einen enormen psychischen Druck auf ihre Opfer auf. Reden Sie mit Ihren Angehörigen über diese Methoden. Die Polizei warnt, wenn Sie selbst angerufen werden: - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Fordern Sie den Anrufer grundsätzlich dazu auf, seinen Namen selbst zu nennen. - Rufen Sie ihn über die Ihnen bekannte oder selbst herausgesuchte Rufnummer zurück! - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei über 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

