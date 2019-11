Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw am Straßenrand beschädigt, Verursacher geflüchtet

Höxter, Corbiestraße 15 (ots)

In der Höxteraner Corbiestraße, Höhe Haus Nr. 15, kam es in der Freitagnacht gegen 23.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Pkw, ein schwarzer VW- Tiguan, war am rechten Straßenrand geparkt, als ein vorbeifahrender weißer Pkw mit seinem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel des geparkten Pkw stieß. Der Verursacher hielt zunächst ca. 100m weiter kurz an, um sich dann doch in Richtung Corveyer Alle zu entfernen, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, melde diese bitte der Polizei unter der Telefonnummer: 05271-9620.

