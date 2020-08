Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall auf der Stöcker Straße

Hattingen (ots)

Ein 21-jähriger Hattinger fuhr am Donnerstagabend auf der Stöcker Straße in Richtung Wodantal. Kurz nach der Einmündung zum Hibbelweg verlor er in einer leichten Rechtskurve, aus bisher nicht geklärten Gründen, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und kam auf der anliegenden Grünfläche zum Stillstand. Ein Rettungswagen wurde hinzugerufen, eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch weder für den Fahrer, noch für den Beifahrer erforderlich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 21-jährigen Fahrers fest. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

