Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Pkw landet im Gartenzaun

Polizei sucht Unfallzeugen

Schwelm (ots)

Am Freitag gegen 12:20 Uhr befuhr eine 37-jährige Ennepetalerin mit ihrem grünen Pkw Mercedes, Typ A-Klasse, die Steinwegstraße in Schwelm. Wie genau es dazu kommen konnte, dass die 37-jährige in Höhe der Hausnummer 8 in einen Gartenzaun fuhr und danach leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde, ist bislang unklar. Nach ersten Erkenntnissen ist es möglich, dass ein weiterer Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise zum Unfall maßgeblich beigetragen hat. Die Polizei EN bittet alle Personen, die den Unfall am Freitagmittag in irgendeiner Weise mitbekommen haben, um entsprechende Hinweise unter der Rufnummer 02333 9166-4000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell