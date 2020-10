Polizei Hamburg

POL-HH: 201019-1. Nach Taschendiebstahl am Hauptbahnhof: Aufmerksamer Zeuge ermöglicht Festnahme zweier Tatverdächtiger

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.10.2020, 19:15 Uhr; Tatort: Hauptbahnhof Hamburg, Bahnsteig der Linie U2

Nach einem Zeugenhinweis haben Polizeibeamte am Sonntagabend am Hansaplatz zwei mutmaßliche Taschendiebe vorläufig festgenommen. Die beiden stehen in Verdacht, am Hauptbahnhof zwei Frauen bestohlen zu haben.

Der Zeuge hatte auf dem Bahnsteig der U-Bahn-Line 2 beobachtet, wie ein Mann einer älteren Dame das Portemonnaie aus dem Rucksack entwendete. Die 89-jährige Frau hatte das Öffnen ihres Rucksacks nicht bemerkt. Gemeinsam mit einer mutmaßlichen Komplizin verließ er danach den U-Bahnhof zunächst in Richtung Lange Reihe und beide gingen anschließend zum Hansaplatz.

Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 11 nahmen die beiden Tatverdächtigen dort daraufhin vorläufig fest. Bei ihnen handelt es sich um einen 58-jährigen Mann bosnisch-herzegowinischer und eine 53-jährige Frau kroatischer Staatsangehörigkeit. Beide sind bereits hinreichend polizeibekannt. In der Handtasche der Frau fanden die Beamten das mutmaßliche Stehlgut.

Weil der Zeuge ebenfalls beobachtet hatte, dass beide auf dem Weg zum Hansaplatz Gegenstände weggeworfen hatten, suchten die Beamten den zurückgelegten Weg ab. Dabei fanden sie nicht nur den Ausweis der 89-jährigen Frau, sondern auch noch das Portemonnaie einer 61-jährigen Frau.

Am Polizeikommissariat 11 versuchte die 53-jährige Tatverdächtige noch, sich einer EC-Karte zu entledigen. Diese konnte der 61-jährigen Frau zugeordnet werden, die zuvor offenbar ebenfalls bestohlen worden war.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) führten die beiden Tatverdächtigen später einem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

