Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Rosbach: Brand in der Friedensstraße

FriedbergFriedberg (ots)

+++

Am frühen Montagmorgen ist es in der Friedensstraße zu einem Brand eines Wohnhauses gekommen. Rettungskräfte und Polizei befanden sich seit etwa 5.15 Uhr im Einsatz. Dabei wurden nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Personen verletzt, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Eine 52-jährige Frau konnte dieses bereits wieder verlassen. Ein 44-jähriger Mann ist stationär aufgenommen worden.

Warum es zu dem Feuer gekommen war, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell