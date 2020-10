Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Nachmittag endete hinter verschlossenen Türen

Görlitz (ots)

Für einen Görlitzer endete der gestrige Nachmittag hinter verschlossenen Türen. Gegen 16.45 Uhr war der 31-Jährige in Görlitz, Bahnhofstraße, von Bundespolizisten kontrolliert worden. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Görlitz Ende August dieses Jahres einen Vollstreckungshaftbefehl auf ihn ausgestellt hatte. Demnach wäre durch den Verurteilten einerseits eine Geldstrafe i. H. v. 520,00 Euro (angeordnet wegen Betruges) und andererseits eine Wertersatzeinziehung i. H. v. 1.520,00 Euro zu zahlen gewesen. In beiden Fällen lehnte der Mann die Zahlung ab, kam deshalb ersatzweise in eine Justizvollzugsanstalt.

