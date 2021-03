Feuerwehr Essen

FW-E: Zimmerbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses - Eine Person verletzt.

Bild-Infos

Download

Essen-Rüttenscheid, Wegener Straße, 08.03.2021, 13:30 Uhr (ots)

Am heutigen Montag wurde die Feuerwehr Essen zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rüttenscheid alarmiert. Die zuerst eingetroffene Polizeistreife konnte den 49-jährigen Mieter aus der verrauchten Wohnung führen sowie die Tür zum Brandraum innerhalb der Wohnung schließen. Der Brand blieb so auf ein Zimmer beschränkt. Der Mieter hatte bereits Rauchgase eingeatmet. Zur weiteren Behandlung erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem handgeführten Strahlrohr. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz kontrollierte alle anderen Wohnungen. Hier war kein Brandrauch eingedrungen. Die Wohnung wurde mittels Hochleistungslüfter entraucht. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug für rund eine Stunde im Einsatz. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell