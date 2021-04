Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 16-Jähriger fordert Geld in Tankstelle - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 16-Jähriger am Sonntag gegen 07:05 Uhr in einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg Geld gefordert und Personen angegriffen haben soll, ermittelt nun die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wegen des Verdachts einer Raubstraftat.

So soll der 16-Jährige zusammen mit einem noch bislang unbekannten Begleiter die Tankstelle betreten und eine Paysafekarte erworben haben. Anschließend wäre es zu Unstimmigkeiten wegen des Rückgaberechts mit einem 61-jährigen Mitarbeiter gekommen. Im weiteren Verlauf habe er von einem 52-Jährigen Bargeld gefordert und in dessen Geldbeutel gegriffen. Als dieser die Herausgabe verweigerte, soll der Jugendliche ihm mehrmals ins Gesicht und gegen den Kopf geschlagen haben.

Anschließend forderte er von dem 61-Jährigen die Herausgabe von Bargeld. Nachdem dieser der Forderung auch nicht nachkam, soll der 16-Jährige ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Hierbei zog sich der 61-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde später durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Anschließend verließ der Jugendliche die Tankstelle ohne Beute und konnte durch eine 33-jährige Mitarbeiterin im Hof bis zum Eintreffen der zuvor verständigten Polizeibeamten festgehalten werden. Sein unbekannter Begleiter rannte in Richtung der Stuttgarter Straße davon.

Im weiteren Verlauf beleidigte der 16-Jährige Polizisten vor Ort und auf der Dienststelle. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit einem Wert von etwa 1,4 Promille den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung des Jugendlichen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier Ludwigsburg seinen Eltern übergeben.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die zur Identifizierung des bislang unbekannten Begleiters beitragen können, sich unter der zentralen Hinweisnummer 0800 1100225 zu melden.

