POL-LB: Marbach am Neckar: Balkonbrand in der Poppenweilerstraße

Ludwigsburg (ots)

Der Brand eines Balkons am Montag gegen 13:00 Uhr in der Poppenweilerstraße in Marbach am Neckar beschäftigte die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Vermutlich wurde das Feuer durch eine Zigarettenkippe verursacht und zog in der Folge die Gebäudefassade und Teile der Einrichtung auf dem Balkon in Mitleidenschaft. Die Sachschäden wurden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Marbach war mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräfte vor Ort und löschte den Brand.

