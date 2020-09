Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw kollidiert mit Omnibus

Bad Bergzabern (ots)

Am 22.09.2020, gegen 13:30 Uhr, missachtete der Fahrer eines VW Tiguan, an der Kreuzung Pestalozzistraße / Karl-Popp-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Kraftomnibus. Anschließend wurde der VW Tiguan von dem Omnibus auf zwei geparkte Pkw geschoben. Der 20-jährige Pkw-Fahrer und die 45-jährige Busfahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste befanden sich in dem Omnibus zum Unfallzeitpunkt nicht. Der Gesamtschaden an den vier beteiligten Fahrzeugen wird auf 22.000.- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell