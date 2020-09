Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen

Kreis Germersheim (ots)

In zwei Ortschaften wurden am Montag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In der Schlossgasse in Weingarten wurde zwischen 10:40 und 11:15 Uhr die Geschwindigkeit der aus Richtung Freisbach kommenden Fahrzeuge überprüft. Ein Fahrzeug wurde mit 61 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Im Anschluss wurde in der Zeit von 11:30 bis 12:05 Uhr die Einhaltung der erlaubten 30 km/h in der Hammerstraße in Bellheim überwacht. Hier wurden zwei Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt, der "Schnellste" war mit 47 km/h unterwegs.

