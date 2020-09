Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Bankdaten über die Schulter ausgespäht

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Ein sogenannter "Shoulder Surfer" erlangte während eines Abhebevorganges eines 72 - jährigen Mannes am Geldautomaten der Spardabank dessen Pin und entwendete kurz darauf noch dessen Bankkarte. Etwas später wurden 2.000EUR von dem Täter an einem anderen Bankautomaten vom Konto des Opfers abgehoben. Meist werden ältere Leute bei ihren Bankgeschäften "über die Schulter" beobachtet und dabei deren PIN ausgespäht, anschließend die Debit-Karte trickreich gestohlen. Seien sie stets aufmerksam am Geldautomaten, verdecken sie die PIN Eingabe oder brechen sie notfalls den Vorgang ab, wenn sie sich beobachtet fühlen. Lassen sie sich auf keinen Fall in ein Gespräch verwickeln, während sie noch mit der Bankkarte oder dem Geschäftsvorgang zugange sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

David Vogel



Telefon: 06323 955 140

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell