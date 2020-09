Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Gewinnversprechen ohne Aussicht auf Erfolg

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Erneut versuchten gestern Nachmittag (21.09.) Betrüger per Telefon eine ältere Dame hereinzulegen, indem sie ihr einen Lottogewinn in Höhe von 38.000EUR zukommen lassen wollten. Dafür müsse sie nur 1.200EUR Gebühren "vorstrecken". Alle Lockversuche der Betrüger schlugen jedoch fehl, die rüstige 84 - Jährige blockte die Forderungen ab und beendete das Gespräch. Genau richtig verhalten!!! Treten sie niemals in Vorkasse, bei einem Gewinn bekommt man etwas und muss nichts geben. Lassen sie sich am besten gar nicht erst in ein Gespräch verwickeln, sondern legen sie auf und informieren sie ggf. Angehörige oder die Polizei über den Sachverhalt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

David Vogel



Telefon: 06323 955 140

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell