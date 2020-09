POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Polizeidirektion Landau

Am Montagnachmittag, 21.09.2020, gegen 17:15 Uhr befuhr ein 52-Jähriger aus dem Donnersbergkreis mit seinem PKW die K 29 in Richtung Liebfrauenberg in Bad Bergzabern. Aufgrund Betäubungsmitteleinfluss und überhöhter Geschwindigkeit kam er ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW landete im Straßengraben. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr geborgen werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Er erlitt mehrere Frakturen. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

