Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Raubüberfall auf Tankstelle

Kuhardt (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, überfielen zwei unbekannte, maskierte Täter die Shell-Tankstelle in Kuhardt. Während ein Täter den Angestellten mit einer Pistole bedrohte, forderte der zweite Täter die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Nachdem das Diebesgut in eine Tasche gepackt war, zerstörte ein Täter noch die auf dem Tresen befindlichen Elektrogeräte. Die Täter flüchteten anschließend mit einer Beute in Höhe von circa 600 EUR Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu dem Ereignis nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/287-0 oder via kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

