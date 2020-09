Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gleisweiler - Schwerverletzter Motorradfahrer nach Vorfahrtsunfal

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am Montagmittag (12:25 Uhr) kam es im Bereich der Kreuzung L507 und L513 bei Gleisweiler zu einem schweren Motorradunfall. Die PKW-Fahrerin übersah nach eigenen Angaben den herannahenden Motorradfahrer auf der vorfahrtsberechtigten L507, so dass es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision der Fahrzeuge kam. Vor Ort war der 68-jährige Motorradfahrer aus Rodalben bei Pirmasens ansprechbar und wurde durch die Rettungskräfte zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Edenkoben Alexander Bauer

Telefon: 06323 955 0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Alexander Bauer



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell