Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Braun eines Briefkastens

Maikammer (ots)

Am Montagmorgen, gegen 01:15 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Nachbar in der Turmstraße in Maikammer den Brand des Briefkastens und des danebenliegenden Holzhoftores eines Einfamilienhauses. Der Nachbar konnte das Feuer mittels Wasser löschen. Gemäß aktuellem Ermittlungsstand ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Sachdienliche Hinweise zu dem Ereignis nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/287-0 oder via kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell