Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vandalismus im Stadtgebiet

Annweiler (ots)

In der Zeit vom 19.09.2020, 12.00 Uhr bis 21.09.2020, 21.00 Uhr , kam es im Stadtgebiet Annweiler zu insgesamt 6 Sachbeschädigungen. Im Bereich Messplatz/Parkdeck wurde an drei PKW die Embleme abgerissen und zum Teil auch entwendet. In der Gartenanlage An den Bächen wurde an drei Grundstücken die Scheiben an Gartenhäusern eingeschlagen. In allen Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 06346-964619.

