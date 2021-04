Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unbekannter zerkratzt Pkw in der Schillerstraße

Ludwigsburg (ots)

In der Schillerstraße in Murr zerkratzte ein Unbekannter drei am Fahrbahnrand abgestellte Pkw. Die Tat muss sich zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Sonntag, 18:00 Uhr ereignet haben. Die Kratzer ziehen sich über die gesamte Länge der Fahrzeuge. Die verursachten Sachschäden wurden bislang noch nicht beziffert. Das Polizeirevier Marbach am Neckar ist für Zeugen unter Tel. 07144 900 0 erreichbar.

