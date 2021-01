Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kellerbrand

Hetzerath (ots)

Am Mittwoch, 13.01.2021, gegen 14.35 Uhr, ereignete sich in einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Hetzerath ein Kellerbrand, in dessen Folge eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude entstand. Die Feuerwehren Hetzerath, Rivenich und Sehlem konnten mit ca. 30 Einsatzkräften den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Ermittlungen ergaben, dass das Feuer vermutlich durch einen technischen Defekt an der Heizungsanlage im Keller ausgelöst wurde. Zu einem möglichen Gebäudeschaden kam es nicht.

