Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Manderscheid (ots)

Am Mittwoch, 13.01.2021, gegen 17.30 Uhr, war ein Opel Kleinwagen vor dem Anwesen Dauner Straße 18 in Manderscheid abgestellt. Ein vorbeifahrender, heller Pkw, befuhr die Dauner Straße in Richtung Kreisverkehr und kollidierte mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des Opel. Der Spiegel des Opel wurde dadurch abgerissen. Der/Die Fahrer/in des hellen Pkw entfernte sich in Richtung Kreisverkehr und anschließend weiter in Richtung Bettenfeld. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 / 926-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Olaf Wagner, POK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell