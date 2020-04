Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Rotlicht nicht gesehen und Unfall verursacht

Duisburg (ots)

Am Dienstagmorgen (21. April, gegen 7:30 Uhr) wollte ein 49 Jahre alter Kühllaster-Fahrer von der Holtener Straße nach links in die Hans-Böckler-Straße abbiegen. Weil die Sonne so tief stand, konnte er offenbar nicht erkennen, dass die Linksabbieger-Ampel rot zeigte. Er übersah ein entgegenkommendes Auto und es kam zum Unfall. Der Laster prallte gegen die linke Vorderseite des VW. Die 60-jährige Fahrerin des Autos kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

