Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich/Hochfeld: Mutmaßliche Einbrecher gefasst - Fahndungserfolg für Duisburger Polizei

Duisburg (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am frühen Freitagmorgen (17. April, 2:45 Uhr) auf der Hochemmericher Straße ein lautes Klirren gehört. Sie beobachteten, wie zwei Personen durch ein zerbrochenes Fensterglas in eine Parfümerie einstiegen. Das Duo soll mehrere Parfümflaschen entwendet haben und anschließend mit einem silbernen Pkw in Richtung Brücke der Solidarität geflüchtet sein. Die Zeugen alarmierten umgehend die Polizei und gaben einen Teil des abgelesenen Kennzeichens durch. Sofort startete eine Großfahndung nach dem Fahrzeug. Auf der Paul-Esch-Straße stoppten Einsatzkräfte das Auto, fanden das Diebesgut und nahmen die vier Insassen vorläufig fest (14,16,17 und 24 Jahre). Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls einem Haftrichter vorgeführt, der gegen alle vier Untersuchungshaft anordnete.

