Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung und Diebstahl am Fahrradweg zwischen Kyllburg und St. Thomas

Bitburg / Kyllburg (ots)

In der Zeit vom 18.12.2020 bis 11.01.2021 wurde am Radweg von Kyllburg in Richtung St. Thomas an einer Raststation die Glasscheibe an einem Schaukasten eingeschlagen. Weiterhin entwendete der Täter an zwei Raststationen im Bereich des Dechentunnels die Metallschrauben aus den Fahrradständern und steckte einen Müllbehälter in Brand. Die Polizei Bitburg bittet um Hinweise zu der Tat und dem/den Tätern unter 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-25

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell