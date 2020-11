Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201102.1 Büsum: Diebstahl hochwertiger Scheinwerfer

BüsumBüsum (ots)

Bereits in der vergangenen Woche ist es in Büsum zu einem Diebstahl hochwertiger Lampen gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Im Zeitraum von Donnerstag, 22.30 Uhr, bis Freitag, 16.00 Uhr, begaben sich Unbekannte in den Büsumer Kurpark, Straße Am Kurpark, und stahlen von dort drei Scheinwerfer des Herstellers Robe, die dort anlässlich der Lichterwoche montiert waren. Hierzu schnitten die Täter die Schutzhauben der Lampen auf, durchtrennten die Kabel und entnahmen die Beleuchtungseinrichtung. Der Gesamtwert der Beute dürfte sich auf etwa 13.500 Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die im Bereich des Kurparkes in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Polizei in Büsum unter der Telefonnummer 04834 / 95200 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

