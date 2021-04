Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L 1140

Möglingen: Rotlichtunfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 50.000 Euro Sachschaden forderte am Montag gegen 13:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 1149 an der Autobahnauffahrt Ludwigsburg-Süd. Der 82-jährige Fahrer eines Adi war auf der Landesstraße von Schwieberdingen in Richtung Ludwigsburg unterwegs und achtete an der Auffahrt nicht auf das Rotlicht der Ampel. In der Folge stieß er mit dem Honda einer 22-jährigen Frau zusammen, die aus Ludwigsburg kommend nach links auf die Autobahn fahren wollte. Der 82-Jährige und der 25-jährige Beifahrer im Honda zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren neben dem Rettungsdienst auch 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell