Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Leicht-Kfz umgeworfen

Ludwigsburg (ots)

Ihre überschüssigen Kräfte haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in der Birkenstraße abreagiert und zwischen 23:00 und 6:35 Uhr ein dort geparktes Leichtkraftfahrzeug umgeworfen. Dabei richteten sie einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro an. Das Fahrzeug wurde vom Geschädigten mit Hilfe von Polizeibeamten wieder aufgerichtet und blieb fahrbereit. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell