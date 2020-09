Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Missglücktes Überholmanöver - Unfall mit Personenschaden verursacht und weitergefahren

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitag, 18.09.2020, gegen 12:00 Uhr, überholte ein weißer PKW auf der Landstraße 454 zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim, in Höhe des Niederwiesenweihers, einen vor ihm auf der Landstraße fahrenden Radfahrer. Hierbei geriet der PKW in den Gegenverkehr, wo ihm zwei Fahrzeuge aus Richtung Böhl-Iggelheim entgegen kamen. Der erste Entgegenkommende musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem weißen Fahrzeug zu vermeiden. In der Folge fuhr diesem jedoch der hinter ihm fahrende PKW auf. Der Vordermann wurde leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug und dem des Auffahrenden entstand jeweils Totalschaden. Die PKWs mussten abgeschleppt werden. Ohne sich weiter zu kümmern, setzten der weiße PKW und auch der Radfahrer ihre Fahrt in Richtung Böhl-Iggelheim fort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher (weißer PKW) oder dem Radfahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

