Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Aus unbekannter in Brand geratene Gartenabfälle haben am Sonntagabend gegen 20:50 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in der Unteren Burghalde gesorgt, nachdem mehrere Anrufer einen größeren Brand gemeldet hatten. Die Feuerwehr Leonberg war mit 24 Einsatzkräften rasch vor Ort und löschte den Brand. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

