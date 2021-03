Polizei Salzgitter

POL-SZ: Einbruch in Peiner Tabakwarengeschäft

Peine (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag, 27.03.2021 auf Sonntag, 28.03.2021 in ein Tabakwarengeschäft in der Peiner Innenstadt ein. Gegen 03:30 Uhr wurde der Polizei über ein gewerbliches Überwachungsunternehmen ein Einbruchalarm in dem Geschäft in der Bahnhofstraße gemeldet. Die Peiner Polizei war nur wenige Minuten später mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Hier konnte die aufgehebelte Eingangstür festgestellt werden. Nach erster Durchsicht eines Verantwortlichen dürften die Täter keine Beute gemacht haben. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört worden sind. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell