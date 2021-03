Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.03.2021.

Peine, Hannover (ots)

Ursprungsmeldung

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Peine, Vöhrum, Kirchvordener Straße, 25.03.21, 20:40 Uhr.

In Peine Vöhrum in der Kirchvordener Straße stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei einen Pkw, besetzt mit einer männlichen Person, fest. Die Beamten wollten den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem die Beamten das Anhaltesignal gegeben hatten, beschleunigte der Mann das Fahrzeug und versuchte sich so einer Kontrolle zu entziehen. Durch mehrere Ortschaften im Landkreis Peine konnte der Pkw verfolgt werden. Hierbei missachtete der Fahrer mehrfach Ampeln, welche rot zeigten. In der Ortschaft Burgdorf, in der Region Hannover, hielt der Pkw schließlich an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten diverse Verstöße fest. Das Kennzeichen, welches am Pkw angebracht war, war gestohlen. Zudem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Diebstahl, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Ergänzung der Ursprungsmeldung:

Die Polizei fügt ergänzend an, dass die Verfolgungsfahrt durch folgende Ortschaften verlief: Vöhrum, Eixe, Abbensen, Sievershausen, Arpke, Kreuzung "Schwülblingser Straße/ Zum Krähenfeld", Immensen, Burgdorf. Der Pkw konnte von der Polizei in Burgdorf in der Immenser Straße angehalten werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung. Sollten Sie Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit einem verursachenden blauen VW Golf stehen, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Rufnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

