Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 26.03.21 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Diebstahl unter erschwerenden Umständen

Salzgitter, Bad, Dieselstraße, 22.03.21 18:00 Uhr bis 25.03.21 15:10 Uhr

Im Zeitraum von Montag bis Donnerstag hebelten zurzeit unbekannte Täter die Eingangstür zur Gaststätte des Kleingartenvereins in der Dieselstraße auf. Ob die Täter im Gebäude waren und etwas entwendet haben, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Wohnungsbrand in Thiede

Salzgitter, Thiede, Pappeldamm, 25.03.21, 09:45 Uhr

Am Donnerstag kam es im Pappeldamm in Salzgitter-Thiede aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Durch das Feuer ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Wie hoch der Schaden ist, der durch das Feuer entstanden ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Durch das Feuer wurde keine Person verletzt.

Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses

Salzgitter, Lebenstedt, Swindonstraße, 25.03.21, 23:45 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache gerät ein Gegenstand im Keller des Mehrfamilienhauses in der Swindondtraße in Salzgitter-Lebenstedt in Brand. Aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation wurden drei Personen ins Krankenhaus gebracht. Ein Gebäudeschaden entsteht nicht.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Salzgitter, Immendorf, Seesener Straße, 25.03.21, 07:05 Uhr

Der 40-jährige Fahrer eines Pkw wurde in Salzgitter-Immendorf in der Seesener Straße von einer Streife der Polizei kontrolliert. In der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes. Daher veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass für den Pkw keine Haftpflichtversicherung mehr besteht. Daher leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell