Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht

Kirchen (ots)

In den Abendstunden des gestrigen Dienstag, den 01.09.2020, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein in der Lindenstraße, auf dortigem Fahrbahnteiler, aufgestelltes Verkehrszeichen und setzte im Anschluss daran seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260.

