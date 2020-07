Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betäubungsmittel bei Personenkontrolle aufgefunden

Hauenstein (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 12.07.2020 gegen 02:00 Uhr wurde ein 24-jähriger Fußgänger aus dem Kreis Südwestpfalz in der Landauer Straße in Hauenstein einer Personenkontrolle unterzogen. Da der junge Mann in der Vergangenheit bereits schon einmal wegen Betäubungsmitteln aufgefallen ist, wurde er durch die eingesetzten Beamten durchsucht. Hierbei konnten wiederum eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin aufgefunden werden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pidn

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell