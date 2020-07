Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Hauenstein (ots)

In der Nacht von Mittwoch den 08.07.2020 auf Donnerstag den 09.07.20 entwendeten unbekannte Täter ein hochwertiges blaues Trekkingrad aus einem frei zugänglichen Carport in der Pirminiusstraße in Hauenstein.

Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Dahn unter der Tel. 06391/916-0 oder pidahn@polizei.rlp.de zu richten. /pidn

