POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.03.2021.

Salzgitter, Peine (ots)

Vorstellung der "Polizeilichen Kriminalstatistik" für den Bereich der Stadt Salzgitter, der Samtgemeinde Baddeckenstedt und des Landkreises Peine.

Wir übersenden Ihnen die "Polizeiliche Kriminalstatistik" für das Jahr 2020.

Gerne stehen Ihnen für offene Fragen folgende Kollegen als Ansprechpartner zur Verfügung:

Polizeikommissariat Peine:

Herr Polizeioberrat Markus Iwa als Leiter des Polizeikommissariates Peine.

Herr Erster Kriminalhauptkommissar Karl Teusch als Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariates Peine.

Zentraler Kriminaldienst in Salzgitter:

Herr Erster Kriminalhauptkommissar Michael Organiszak als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) in Salzgitter.

Auf Grund der Corona-Beschränkungen bieten wir Ihnen einen telefonischen Kontakt an und bitten, sich vorab unter der Mailadresse pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de mit uns in Verbindung zu setzen. Wir rufen Sie in jedem Fall gerne zurück.

